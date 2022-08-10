В Центробанке Азербайджана произошло кадровое назначение

Директор департамента управления финансами Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Севда Амирова освобождена от занимаемой должности.
Как передает Report со ссылкой на ЦБА, соответствующий приказ подписал председатель структуры Талех Кязымов.
Согласно приказу, на ее место назначен Анар Мансуров.
Ранее он работал начальником финансового отдела ЗАО AzerGold, был председателем Наблюдательного совета дочерней компании акционерного общества - ООО Azerblast, параллельно является независимым членом Совет директоров ОАО AzRe Təkrarsığorta.
А.Мансуров - сын известного азербайджанского композитора, народного артиста Эльдара Мансурова.