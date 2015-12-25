В Центробанке Азербайджана проходит расширенное заседание

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В эти минуты в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) началось расширенное заседание с участием глав коммерческих банков страны.

Как сообщает Report, на заседании, организованном по инициативе правления ЦБА, основное внимание направлено на процессы, происходящие в экономике страны после второй девальвации национальной валюты 21 декабря, ее влиянии на потребительский рынок и бизнес-сектор, рост текущего спроса на рынке наличной валюты и другие актуальные темы.

Наряду с этим, предметами обсуждения являются влияние девальвации на банковский сектор в целом, в том числе, трудности, с которыми столкнулись заемщики кредитов в иностранной валюте, вопрос недостаточности капитала банков и проблема снятия клиентами депозитных средств.