В Центробанке Азербайджана обсуждены инфляционные тенденции

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось обсуждение инфляционных тенденций с участием действующих в стране банков.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось обсуждение инфляционных тенденций с участием действующих в стране банков.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в Twitter.

"В ЦБА была проведена очередная встреча с руководителями банков страны. В ходе встречи обсуждались глобальные экономические процессы, в том числе факторы, влияющие на экономический рост и инфляционные тенденции в мире, а также процессы на денежном рынке, реформы по усилению процентной трансмиссии, влияние новейших глобальных экономических тенденций на сектор финансово-банковской деятельности и другие актуальные вопросы", - написал Т.Кязимов.