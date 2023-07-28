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В Центробанке Азербайджана обсуждены инфляционные тенденции

В Центробанке Азербайджана обсуждены инфляционные тенденции В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось обсуждение инфляционных тенденций с участием действующих в стране банков.
Финансы
28 июля 2023 г. 17:02
В Центробанке Азербайджана обсуждены инфляционные тенденции

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось обсуждение инфляционных тенденций с участием действующих в стране банков.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в Twitter.

"В ЦБА была проведена очередная встреча с руководителями банков страны. В ходе встречи обсуждались глобальные экономические процессы, в том числе факторы, влияющие на экономический рост и инфляционные тенденции в мире, а также процессы на денежном рынке, реформы по усилению процентной трансмиссии, влияние новейших глобальных экономических тенденций на сектор финансово-банковской деятельности и другие актуальные вопросы", - написал Т.Кязимов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankında inflyasiya meyilləri müzakirə edilib

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