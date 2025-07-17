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В Центробанке Азербайджана обсудили стратегические инициативы по развитию исламского банкинга

В Центробанке Азербайджана обсудили стратегические инициативы по развитию исламского банкинга 16:44
Финансы
17 июля 2025 г. 17:09
В Центробанке Азербайджана обсудили стратегические инициативы по развитию исламского банкинга

Стратегические инициативы в области исламского банкинга обсуждены в ходе встречи в Центральном банке Азербайджана с представителями Центр Исламского Банкинга и Экономики Ал-Худа (AlHuda CIBE).

Как сообщает Report, встречу с исполнительным директором центра Мохаммедом Зубайром Мугалом провел первый заместитель председателя Центробанка Алияр Мамедъяров.

Стороны обсудили актуальные экономические тенденции, стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы, нормативные изменения, необходимые для внедрения исламского банкинга, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

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Версия на английском языке CBA holds discussions on strategic initiatives on Islamic banking
Версия на азербайджанском языке AMB-də İslam bankçılığına dair strateji təşəbbüslər müzakirə edilib

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