В Центробанке Азербайджана обсудили стратегические инициативы по развитию исламского банкинга

16:44

Стратегические инициативы в области исламского банкинга обсуждены в ходе встречи в Центральном банке Азербайджана с представителями Центр Исламского Банкинга и Экономики Ал-Худа (AlHuda CIBE).

Как сообщает Report, встречу с исполнительным директором центра Мохаммедом Зубайром Мугалом провел первый заместитель председателя Центробанка Алияр Мамедъяров.

Стороны обсудили актуальные экономические тенденции, стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы, нормативные изменения, необходимые для внедрения исламского банкинга, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в этой сфере.