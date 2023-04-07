В Центробанке Азербайджана обсудили ситуацию на рынке платежных услуг

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов встретился с представителями общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финансовых технологий".

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов встретился с представителями общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финансовых технологий".

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА сообщил на своем аккаунте в Twitter.

По его словам, на встрече обсуждалось обеспечение устойчивого развития финансовой системы страны, расширение предоставления платежных услуг, усиление роли небанковских поставщиков платежных услуг на рынке. Также, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с деятельностью финтехов и законодательством в этой сфере. Была представлена информация о проводимых ЦБА реформах и проектах по развитию рынка платежных услуг, а также об инициативах по расширению безналичных платежей.