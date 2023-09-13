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В Центральном банке состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности

В Центральном банке состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности В Центральном банке Азербайджана состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности.
Финансы
13 сентября 2023 г. 15:48
В Центральном банке состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности

В Центральном банке Азербайджана состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На заседании была представлена подробная информация о результатах мониторинга и оценки 15 мер за первое полугодие 2023 года в рамках 3 направлений деятельности ”Цели устойчивости к внутренним и внешним воздействиям“, отраженных в ”Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", а также проведены широкие обсуждения с членами рабочей группы и ответственными сотрудниками Центрального банка по дальнейшему повышению эффективности осуществляемой деятельности.

В заседании приняли участие представители Центрального банка, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Государственного нефтяного фонда, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, Фонда страхования вкладов и Фонда аграрного страхования.

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Версия на английском языке First meeting of working group on macroeconomic stability held at Central Bank of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bankda makroiqtisadi dayanıqlılıq üzrə İşçi qrupun ilk iclası keçirilib

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