В Центральном банке состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности

В Центральном банке Азербайджана состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности.

В Центральном банке Азербайджана состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На заседании была представлена подробная информация о результатах мониторинга и оценки 15 мер за первое полугодие 2023 года в рамках 3 направлений деятельности ”Цели устойчивости к внутренним и внешним воздействиям“, отраженных в ”Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", а также проведены широкие обсуждения с членами рабочей группы и ответственными сотрудниками Центрального банка по дальнейшему повышению эффективности осуществляемой деятельности.

В заседании приняли участие представители Центрального банка, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Государственного нефтяного фонда, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, Фонда страхования вкладов и Фонда аграрного страхования.