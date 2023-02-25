В Центральном банке обсуждено влияние глобальных экономических тенденций на финансовый сектор

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) с руководителями страховых компаний обсуждено влияние последних глобальных экономических тенденций на финансовый сектор.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) с руководителями страховых компаний обсуждено влияние последних глобальных экономических тенденций на финансовый сектор.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.

Он отметил, что на последней встрече с руководителями страховых компаний в ЦБА была проведена презентация в связи с последними макроэкономическими тенденциями и прогнозами.

Председатель ЦБА сообщил, что в ходе презентации были обсуждены глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, валютный рынок, а также влияние последних глобальных экономических тенденций на финансовый сектор и другие актуальные вопросы.

Т. Кязымов отметил, что на встрече также были обсуждены вопросы развития сектора, предстоящие основные стратегические задачи, текущая ситуация и пути усиления защиты прав потребителей в страховой сфере и пр.