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В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор

В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор.
Финансы
23 февраля 2023 г. 10:29
В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Казымов написал в своем Twitter.

"В Центральном банке состоялась очередная встреча с руководителями действующих в стране банков. На встрече были представлены последние макроэкономические тенденции и прогнозы, а также итоги банковского сектора за 2022 год.

В ходе презентаций обсуждались глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, а также итоги 2022 года по банковскому сектору, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор и другие актуальные вопросы",- отметил Т. Казымов.

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Версия на английском языке CBA mulls impact of global economic trends on Azerbaijan’s financial & banking sector
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bankda qlobal iqtisadi meyillərin maliyyə-bank sektoruna təsirləri müzakirə edilib

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