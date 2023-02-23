В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор
В ЦБА обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский секторВ Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор.
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили влияние глобальных экономических тенденций на финансово-банковский сектор.
Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Казымов написал в своем Twitter.
"В Центральном банке состоялась очередная встреча с руководителями действующих в стране банков. На встрече были представлены последние макроэкономические тенденции и прогнозы, а также итоги банковского сектора за 2022 год.
В ходе презентаций обсуждались глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, а также итоги 2022 года по банковскому сектору, влияние последних мировых экономических тенденций на финансово-банковский сектор и другие актуальные вопросы",- отметил Т. Казымов.
Mərkəzi Bankda ölkədə fəaliyyət göstərən bankların rəhbərləri ilə növbəti görüşümüz oldu. Görüşdə son makroiqtisadi meyillər və proqnozlar, həmçinin 2022-ci il üzrə bank sektorunun yekunlarına dair təqdimatlar keçirildi. 1/1 pic.twitter.com/nn2q28T0bi