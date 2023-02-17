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В Центральном банке обсудили приоритеты развития рынка капитала на текущий год

В Центральном банке обсудили приоритеты развития рынка капитала на текущий год Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Национальный депозитарный центр (НДЦ) и Бакинская фондовая биржа (БФБ) обсудили работу, проделанную на рынке капитала в 2022 году, актуальные вопросы модернизации рыночной инфраструктуры, а также приоритеты на 2023 год
Финансы
17 февраля 2023 г. 10:32
В Центральном банке обсудили приоритеты развития рынка капитала на текущий год

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Национальный депозитарный центр (НДЦ) и Бакинская фондовая биржа (БФБ) обсудили приоритеты на 2023 год.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал председатель ЦБА Талех Казымов.

"У нас состоялась встреча с руководителями НДЦ, БФБ и инвестиционных компаний. Целью встречи было обсуждение работы, проделанной на рынке капитала в 2022 году, таких актуальных вопросов, как модернизация рыночной инфраструктуры, а также приоритетов на 2023 год. На встрече была представлена информация о всесторонних мерах по развитию рынка ценных бумаг Центральным банком в 2022 году", - отметил Казымов.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bankda kapital bazarının bu il üzrə prioritetləri müzakirə edilib

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