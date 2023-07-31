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В Центральном банке Азербайджана обсудили защиту прав страхователей

В Центральном банке Азербайджана обсудили защиту прав страхователей В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) при участии страховых компаний обсуждалась защита прав потребителей в этой сфере.
Финансы
31 июля 2023 г. 10:20
В Центральном банке Азербайджана обсудили защиту прав страхователей

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) при участии страховых компаний обсудили защиту прав потребителей в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в твиттере.

"В ЦБА состоялась очередная встреча с руководителями страховых компаний. На встрече были проведены широкие дискуссии о развитии страхового сектора, основных стратегических приоритетах и инновациях, состоянии защиты прав потребителей в сфере страхования и направлениях ее усиления", - отметил он.

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Версия на английском языке Protection of rights of insured discussed at Central Bank of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankında sığortalıların hüquqlarının qorunması müzakirə edilib

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