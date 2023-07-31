В Центральном банке Азербайджана обсудили защиту прав страхователей

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) при участии страховых компаний обсуждалась защита прав потребителей в этой сфере.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) при участии страховых компаний обсудили защиту прав потребителей в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Казымов в своем аккаунте в твиттере.

"В ЦБА состоялась очередная встреча с руководителями страховых компаний. На встрече были проведены широкие дискуссии о развитии страхового сектора, основных стратегических приоритетах и инновациях, состоянии защиты прав потребителей в сфере страхования и направлениях ее усиления", - отметил он.