В ЦБА в сентябре обратились 152 человека по whatsapp

В сентябре 2023 года было зарегистрировано 152 обращения в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) по whatsapp.

В сентябре 2023 года было зарегистрировано 152 обращения в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) по whatsapp.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Всего за отчетный период в ЦБА поступило 5 223 звонка, из них 1 224 были связаны с банковским сектором, 517 - со страховым сектором, 2 - с сектором ценных бумаг и 3 480 - с другими вопросами.

В течение месяца в ЦБА поступило 543 письменных обращения в связи с банками, 209 – со страховыми компаниями, 23 - с рынком капитала, 32 - с другими вопросами.