​В ЦБА прошла встреча с новым главой миссии МВФ

Председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов провел встречу с бывшим главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране Мухаммедом Аль-Корчи и новым главой миссии Натальей Тамириса, находящимися с визитом в Баку.

Как сообщили Report в ЦБА, Мухаммед аль-Корчи проинформировал о деятельности МВФ в Азербайджане в период его руководства миссией. Затем он представил новую главу миссии Н.Тамириса.

Э. Рустамов пожелал успехов Тамирису на новой должности в Азербайджане, затем подробно проинформировал о сотрудничестве между МВФ и ЦБА, макроэкономической ситуации в стране, диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора, направлениям денежно-кредитной политики регулятора и реформам в этой области.

Н.Тамириса положительно оценила работу по обеспечению экономического роста, макроэкономической и финансовой стабильности в нашей стране и выразила готовность организации продолжать оказывать техническую помощь и участвовать в соответствующих консультациях.