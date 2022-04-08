В ЦБА прошла встреча с делегацией MEDEF International

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с делегацией во главе с исполнительным директором Организации предпринимателей Франции (MEDEF International) Филиппом Готье.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с делегацией во главе с исполнительным директором Организации предпринимателей Франции (MEDEF International) Филиппом Готье.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

На встрече представители делегации отметили, что благоприятный инвестиционный климат Азербайджана открывает возможности и для французских бизнес-субъектов, и в этом отношении на постпандемийном этапе внимание привлекает диверсификация ненефтяного сектора страны, в частности, ознакомление с приоритетами восстановления освобожденных от оккупации территорий.

На встрече были обсуждены основные направления денежно-кредитной политики, меры по борьбе с инфляционными процессами, а также участие в банковско-страховой деятельности, была подчеркнута необходимость продолжения обсуждений по этим вопросам и в предстоящий период.