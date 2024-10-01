В ЦБА прокомментировали уменьшение числа участников рынка обязательного автострахования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не видит проблемы в том, что некоторые страховые компании покидают рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не видит проблемы в том, что некоторые страховые компании покидают рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на презентации "Отчета о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года".

Ранее на основании добровольного обращения ОАО "Азсыгорта", "Ипек Йолу Сыгорта", "А-Груп Сыгорта" и "Баку Сыгорта" действие их лицензий было ограничено путем отмены разрешений, выданных на обязательное автострахование.

"Для ЦБА не имеет значения, какая страховая компания уходит с рынка ОСАГО. Компания, предоставляющая услуги по обязательному автострахованию, должна быть готова предложить клиентам и каско. Страховщик не должен полагаться только на обязательное автострахование для обеспечения своей финансовой устойчивости, он должен активно участвовать и в рынке добровольного страхования. Уход страховой компании из какого-либо сегмента связан с ее коммерческими интересами. Если компания считает, что определенный вид страхования убыточен и оставаться в нем невыгодно, она уходит с рынка. Это нормальная тенденция", - отметил он.

Кроме того, представитель ЦБА отметил, что развитие страхования каско в Азербайджане напрямую связано с возрастом автомобилей.

"Средний возраст наших машин довольно высок, что приводит к высокой страховой премии по каско, которая становится сложно реализуемой. ЦБА стремится сделать все возможное для улучшения ситуации. На рынке заметны явные тенденции к развитию, и мы ожидаем, что в ближайшие три года этот сектор будет активно расти", - сказал Махмудзаде.