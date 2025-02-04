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В ЦБА обсуждены стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год

В ЦБА обсуждены стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год.
Финансы
4 февраля 2025 г. 11:06
В ЦБА обсуждены стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Казымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы провели встречу с руководителями страхового сектора, где обсудили результаты прошлого года и стратегические приоритеты на текущий год, провели подробный обмен мнениями о ближайших и среднесрочных целях, в том числе о мерах, которые будут реализованы в рамках стратегии развития финансового сектора (на 2024-2026гг)", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке CBA explores strategic priorities of Azerbaijan’s insurance sector for 2025
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sığortaçılarının cari ildə strateji prioritetləri müzakirə edilib

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