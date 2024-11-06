В ЦБА обсуждены стратегические инициативы по развитию страхового сектора

14:26

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены стратегические инициативы, которые планируется реализовать в страховом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров встретился с руководителями компаний, действующих в страховании.

"На встрече были обсуждены результаты деятельности в страховом секторе в III-ем квартале, рассмотрены тенденции развития и вызовы, потенциальные возможности и стратегические инициативы на среднесрочную перспективу.