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В ЦБА обсуждены стратегические инициативы по развитию страхового сектора

В ЦБА обсуждены стратегические инициативы по развитию страхового сектора 14:26
Финансы
6 ноября 2024 г. 14:42
В ЦБА обсуждены стратегические инициативы по развитию страхового сектора

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены стратегические инициативы, которые планируется реализовать в страховом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров встретился с руководителями компаний, действующих в страховании.

"На встрече были обсуждены результаты деятельности в страховом секторе в III-ем квартале, рассмотрены тенденции развития и вызовы, потенциальные возможности и стратегические инициативы на среднесрочную перспективу.

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Версия на английском языке Strategic initiatives for insurance sector development discussed at Russia's Central Bank
Версия на азербайджанском языке AMB-də sığorta sektorunda reallaşdırılacaq strateji təşəbbüslər nəzərdən keçirilib

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