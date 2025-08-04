В ЦБА обсуждены основные стратегические приоритеты по рынкам капитала

11:54 В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены основные стратегические приоритеты по рынкам капитала на предстоящий период.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены ключевые приоритеты в сфере рынков капитала на ближайший период.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя учреждения Али Ахмедов встретился с руководящими лицами Общественного объединения "Ассоциация рынков капитала Азербайджана", ЗАО "Бакинская фондовая биржа", Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний.

На встрече были обсуждены результаты, достигнутые на рынках капитала в I полугодии этого года, деятельность инвестиционных компаний и существующие вызовы. Такжсе состоялся широкий обмен мнениями об инициативах, направленных на повышение устойчивости сектора.