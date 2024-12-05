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В ЦБА обсуждены инициативы по поддержке стимулирования инвестиций

В ЦБА обсуждены инициативы по поддержке стимулирования инвестиций В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены важные инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.
Финансы
5 декабря 2024 г. 17:14
В ЦБА обсуждены инициативы по поддержке стимулирования инвестиций

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены важные инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"В ЦБА мы встретились с руководящими лицами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Азербайджанского инвестиционного холдинга, обменялись мнениями о результатах обзора корпоративного управления холдинга и его портфеля предприятий, также обсудили тенденции развития финансовых рынков, важные инициативы по поддержке стимулирования инвестиций и перспективы возможного сотрудничества", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке AMB-də investisiyaların təşviqini dəstəkləyən təşəbbüslər müzakirə edilib

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