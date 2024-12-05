В ЦБА обсуждены инициативы по поддержке стимулирования инвестиций

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены важные инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены важные инициативы по поддержке стимулирования инвестиций.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

"В ЦБА мы встретились с руководящими лицами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Азербайджанского инвестиционного холдинга, обменялись мнениями о результатах обзора корпоративного управления холдинга и его портфеля предприятий, также обсудили тенденции развития финансовых рынков, важные инициативы по поддержке стимулирования инвестиций и перспективы возможного сотрудничества", - говорится в публикации.