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В ЦБА обсудили усиление роли азербайджанских финтехов на рынке платежных услуг

В ЦБА обсудили усиление роли азербайджанских финтехов на рынке платежных услуг В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили усиление роли финтехов на рынке платежных услуг.
Финансы
4 ноября 2023 г. 09:51
В ЦБА обсудили усиление роли азербайджанских финтехов на рынке платежных услуг

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили усиление роли финтехов на рынке платежных услуг.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети" X".

"В ЦБА состоялась очередная наша встреча с представителями Азербайджанской ассоциации финтехов. Мы обсудили проводимые реформы в направлении развития рынка платежных услуг, а также развитие связей между организациями, представленными в экосистеме финтех, и другими финансовыми институтами. Мы говорили об усилении роли финтехов на рынке платежных услуг, внедрении новых платежных решений и расширении цифровых платежей. Также мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах финтех-сектора", - отметил он.

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Версия на английском языке Strengthening role of Azerbaijani fintechs in payment services market discussed in CBA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan fintexlərinin ödəniş bazarında rolunun gücləndirilməsi müzakirə edilib

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