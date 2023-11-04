В ЦБА обсудили усиление роли азербайджанских финтехов на рынке платежных услуг

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили усиление роли финтехов на рынке платежных услуг.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили усиление роли финтехов на рынке платежных услуг.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети" X".

"В ЦБА состоялась очередная наша встреча с представителями Азербайджанской ассоциации финтехов. Мы обсудили проводимые реформы в направлении развития рынка платежных услуг, а также развитие связей между организациями, представленными в экосистеме финтех, и другими финансовыми институтами. Мы говорили об усилении роли финтехов на рынке платежных услуг, внедрении новых платежных решений и расширении цифровых платежей. Также мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах финтех-сектора", - отметил он.