В ЦБА обсудили реализацию инициатив с финтех-компаниями

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены инициативы, которые будут реализованы совместно с финтех-компаниями.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены инициативы, которые будут реализованы совместно с финтех-компаниями.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с членами Общественного объединения "Азербайджанская финтех ассоциация".

"В рамках встречи мы обсудили результаты деятельности в сфере финансовых технологий и платежного сектора за прошлый год. Также мы обменялись мнениями о достигнутых результатах по стратегическим приоритетам, определенным в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", и инициативах, которые будут реализованы в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.