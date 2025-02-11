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В ЦБА обсудили реализацию инициатив с финтех-компаниями

В ЦБА обсудили реализацию инициатив с финтех-компаниями В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены инициативы, которые будут реализованы совместно с финтех-компаниями.
Финансы
11 февраля 2025 г. 16:45
В ЦБА обсудили реализацию инициатив с финтех-компаниями

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсуждены инициативы, которые будут реализованы совместно с финтех-компаниями.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал на своей странице в социальной сети "X".

По его словам, обсуждения состоялись на встрече с членами Общественного объединения "Азербайджанская финтех ассоциация".

"В рамках встречи мы обсудили результаты деятельности в сфере финансовых технологий и платежного сектора за прошлый год. Также мы обменялись мнениями о достигнутых результатах по стратегическим приоритетам, определенным в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", и инициативах, которые будут реализованы в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

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