В ЦБА обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Обсуждения состоялись на встрече заместителя председателя ЦБА Али Ахмедова с руководством Общественного объединения "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана", ЗАО "Бакинская фондовая биржа", Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний.

На встрече широко обсуждались результаты, достигнутые на рынках капитала за I квартал этого года, и деятельность инвестиционных компаний. Также состоялся обмен мнениями по стратегическим целям на предстоящий период, таким как развитие рыночной инфраструктуры, повышение доверия к рынку и расширение ассортимента инвестиционных инструментов.