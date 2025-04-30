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В ЦБА обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов

В ЦБА обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов.
Финансы
30 апреля 2025 г. 14:50
В ЦБА обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили расширение ассортимента инвестиционных инструментов.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Обсуждения состоялись на встрече заместителя председателя ЦБА Али Ахмедова с руководством Общественного объединения "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана", ЗАО "Бакинская фондовая биржа", Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний.

На встрече широко обсуждались результаты, достигнутые на рынках капитала за I квартал этого года, и деятельность инвестиционных компаний. Также состоялся обмен мнениями по стратегическим целям на предстоящий период, таким как развитие рыночной инфраструктуры, повышение доверия к рынку и расширение ассортимента инвестиционных инструментов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya alətlərinin çeşidinin genişləndirilməsi müzakirə edilib

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