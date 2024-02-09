В ЦБА обсудили повышение роли рынка капитала в финансовой системе
В ЦБА обсудили повышение роли рынка капитала в финансовой системеВ Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с руководством Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний.
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с руководством Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний.
Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "X".
"В ходе встречи были обсуждены внутренние макроэкономические тенденции и денежно-кредитные условия, инфляция, ситуация на валютном рынке и экономическая активность. Мы провели также обмен мнениями о результатах деятельности рынков капитала в стране за прошлый год и повышении их роли в финансовой системе, вопросах, вытекающих из стратегии развития финансового сектора", - написал Кязимов.
Mərkəzi Bankda (@Merkezi_Bank_AZ) Milli Depozit Mərkəzi, Bakı Fond Birjası və #investisiya şirkətlərinin rəhbərləri ilə növbəti görüşümüz oldu.