В ЦБА обсудили повышение роли рынка капитала в финансовой системе

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с руководством Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с руководством Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "X".

"В ходе встречи были обсуждены внутренние макроэкономические тенденции и денежно-кредитные условия, инфляция, ситуация на валютном рынке и экономическая активность. Мы провели также обмен мнениями о результатах деятельности рынков капитала в стране за прошлый год и повышении их роли в финансовой системе, вопросах, вытекающих из стратегии развития финансового сектора", - написал Кязимов.