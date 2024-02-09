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В ЦБА обсудили повышение роли рынка капитала в финансовой системе

В ЦБА обсудили повышение роли рынка капитала в финансовой системе В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с руководством Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний.
Финансы
9 февраля 2024 г. 11:46
В ЦБА обсудили повышение роли рынка капитала в финансовой системе

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) прошла встреча с руководством Национального депозитарного центра, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" и инвестиционных компаний.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в соцсети "X".

"В ходе встречи были обсуждены внутренние макроэкономические тенденции и денежно-кредитные условия, инфляция, ситуация на валютном рынке и экономическая активность. Мы провели также обмен мнениями о результатах деятельности рынков капитала в стране за прошлый год и повышении их роли в финансовой системе, вопросах, вытекающих из стратегии развития финансового сектора", - написал Кязимов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kapital bazarının maliyyə sistemində rolunun artırılması müzakirə edilib

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