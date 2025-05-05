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В ЦБА обсудили итоги деятельности азербайджанских банков в I квартале

В ЦБА обсудили итоги деятельности азербайджанских банков в I квартале В ЦБА обсудили итоги деятельности азербайджанских банков в I квартале
Финансы
5 мая 2025 г. 14:58
В ЦБА обсудили итоги деятельности азербайджанских банков в I квартале

Первый заместитель председателя Центробанка Азербайджана Алияр Мамедъяров встретился с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Стороны обсудили результаты деятельности банковского сектора за I квартал этого года, вызовы, с которыми он сталкивается, приоритеты устойчивого развития сектора в целом. Также состоялся обмен мнениями о глобальной макроэкономической ситуации, целях и планах по усилению риск-ориентированного регулирования и надзора в банковском секторе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının I rübdəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

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