В ЦБА обсудили итоги деятельности азербайджанских банков в I квартале

В ЦБА обсудили итоги деятельности азербайджанских банков в I квартале

Первый заместитель председателя Центробанка Азербайджана Алияр Мамедъяров встретился с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Стороны обсудили результаты деятельности банковского сектора за I квартал этого года, вызовы, с которыми он сталкивается, приоритеты устойчивого развития сектора в целом. Также состоялся обмен мнениями о глобальной макроэкономической ситуации, целях и планах по усилению риск-ориентированного регулирования и надзора в банковском секторе.