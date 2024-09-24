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В ЦБА обсудили формирование экосистемы цифрового банкинга

В ЦБА обсудили формирование экосистемы цифрового банкинга 14:51
Финансы
24 сентября 2024 г. 15:02
В ЦБА обсудили формирование экосистемы цифрового банкинга

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили внедрение инновационных финансовых технологий и формирование экосистемы цифрового банкинга.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись на встрече генерального директора Центробанка Вусала Халилова с представителями Ассоциации банков Азербайджана.

На встрече подчеркнута важность усиления банками мер контроля за реализуемыми в этом направлении проектами, проведен обмен мнениями по определению сроков реализации проектов, принято решение о реализации ряда мер для эффективной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке AMB-də rəqəmsal bankçılıq ekosisteminin formalaşdırılması müzakirə edilib

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