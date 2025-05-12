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В ЦБА обсудили деятельность страхового сектора в I квартале

В ЦБА обсудили деятельность страхового сектора в I квартале В ЦБА обсудили итоги деятельности страхового сектора за I квартал
Финансы
12 мая 2025 г. 12:33
В ЦБА обсудили деятельность страхового сектора в I квартале

Первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров встретился с представителями страхового сектора страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Стороны обсудили результаты деятельности страхового сектора за I квартал этого года, глобальные макроэкономические тренды, существующие вызовы и перспективы развития, а также проведен обмен мнениями по повышению проникновения страховых продуктов, стимулированию добровольного и обязательного страхования, а также расширению применения принципов устойчивости в секторе.

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