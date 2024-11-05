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В ЦБА обсудили деятельность финансового сектора во время COP29

В ЦБА обсудили деятельность финансового сектора во время COP29 В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили деятельность финансового сектора во время конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.
Финансы
5 ноября 2024 г. 13:06
В ЦБА обсудили деятельность финансового сектора во время COP29

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили деятельность финансового сектора во время конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись в рамках очередной встречи с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

"На встрече были обсуждены деятельность банковского сектора за III квартал текущего года, достигнутые результаты и цели на следующий период. Состоялся обмен мнениями о макроэкономической ситуации в стране, последних экономических показателях и их влиянии на финансовый сектор, были выслушаны предложения представителей сектора, обсуждены вопросы, стоящие перед финансовым сектором в целом во время COP29, и планируемые направления", - отметил он.

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Версия на английском языке Meeting at Central Bank of Azerbaijan addresses COP29-related topics
Версия на азербайджанском языке AMB-də COP29 zamanı planlaşdırılan fəaliyyət müzakirə olunub

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