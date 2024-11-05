В ЦБА обсудили деятельность финансового сектора во время COP29

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили деятельность финансового сектора во время конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили деятельность финансового сектора во время конференции COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, обсуждения состоялись в рамках очередной встречи с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.

"На встрече были обсуждены деятельность банковского сектора за III квартал текущего года, достигнутые результаты и цели на следующий период. Состоялся обмен мнениями о макроэкономической ситуации в стране, последних экономических показателях и их влиянии на финансовый сектор, были выслушаны предложения представителей сектора, обсуждены вопросы, стоящие перед финансовым сектором в целом во время COP29, и планируемые направления", - отметил он.