О нас

В ЦБА обратился один местный банк касательно исламского банкинга

В ЦБА обратился один местный банк касательно исламского банкинга В Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) обратился один местный банк касательно исламского банкинга.
Финансы
1 ноября 2024 г. 12:33
В ЦБА обратился один местный банк касательно исламского банкинга

В Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) обратился один местный банк касательно исламского банкинга.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель ЦБА Талех Кязимов .

"Мы в основном сфокусированы на выпуске исламских облигаций (сукук), и совместно со Всемирным банком начали подготовку соответствующего законодательства. Однако без участия местных банков реализовать проект будет сложно, так как они лучше знают клиентов облигаций. Ведутся переговоры с банками, чтобы наладить работу в тестовом режиме. Сначала ожидается выпуск сукук, а затем внедрение исламского банкинга. Для реализации проекта потребуется 3-5 лет. Наша основная цель - повысить финансовую инклюзивность и доступность финансов", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "İslam bankçılığı ilə bağlı bir bank müraciət edib"

Другие новости из категории

ЦБА прокомментировал исключение работников госсектора из накопительного страхования жизни
ЦБА прокомментировал исключение работников госсектора из накопительного страхования жизни
1 ноября 2024 г. 13:31
Талех Кязымов прокомментировал расширение состава правления ЦБА
Талех Кязымов прокомментировал расширение состава правления ЦБА
1 ноября 2024 г. 12:18
ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности
ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности
1 ноября 2024 г. 12:15
Азербайджан представит Зеленую финансовую таксономию во время COP29
Азербайджан представит Зеленую финансовую таксономию во время COP29
1 ноября 2024 г. 12:03
ЦБ назвал факторы, влияющие на инфляцию в Азербайджане
ЦБ назвал факторы, влияющие на инфляцию в Азербайджане
1 ноября 2024 г. 11:44
ЦБА обнародовал обновленные прогнозы цен на нефть и газ на 2024-2025гг
ЦБА обнародовал обновленные прогнозы цен на нефть и газ на 2024-2025гг
1 ноября 2024 г. 11:40
ЦБА огласил прогнозы экономического роста
ЦБА огласил прогнозы экономического роста
1 ноября 2024 г. 11:25
ЦБА планирует продолжить валютные интервенции в ближайшие 2 месяца
ЦБА планирует продолжить валютные интервенции в ближайшие 2 месяца
1 ноября 2024 г. 11:24
ЦБА: До конца этого года годовая инфляция составит 5,1%
ЦБА: До конца этого года годовая инфляция составит 5,1%
1 ноября 2024 г. 10:39
ЦБА провел валютную интервенцию по продаже
ЦБА провел валютную интервенцию по продаже
1 ноября 2024 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi