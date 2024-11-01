В ЦБА обратился один местный банк касательно исламского банкинга

В Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) обратился один местный банк касательно исламского банкинга.

В Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) обратился один местный банк касательно исламского банкинга.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель ЦБА Талех Кязимов .

"Мы в основном сфокусированы на выпуске исламских облигаций (сукук), и совместно со Всемирным банком начали подготовку соответствующего законодательства. Однако без участия местных банков реализовать проект будет сложно, так как они лучше знают клиентов облигаций. Ведутся переговоры с банками, чтобы наладить работу в тестовом режиме. Сначала ожидается выпуск сукук, а затем внедрение исламского банкинга. Для реализации проекта потребуется 3-5 лет. Наша основная цель - повысить финансовую инклюзивность и доступность финансов", - отметил он.