​В ЦБА назначен еще один гендиректор

Число гендиректоров Центробанка Азербайджана (ЦБА) увеличилось с 6 до 7.
Как сообщает Report, новым гендиректором стал Фарид Тофик оглу Османов.
Он работает в ЦБА с 2005 года, а с 2013 года являлся директором департамента информационных технологий.
Число гендиректоров Центробанка Азербайджана (ЦБА) увеличилось с 6 до 7.
Как сообщает Report, новым гендиректором стал Фарид Тофик оглу Османов.
Он работает в ЦБА с 2005 года, а с 2013 года являлся директором департамента информационных технологий.
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