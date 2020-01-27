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В ЦБА назначен еще один гендиректор

​В ЦБА назначен еще один гендиректор
© Report

Число гендиректоров Центробанка Азербайджана (ЦБА) увеличилось с 6 до 7.

Как сообщает Report, новым гендиректором стал Фарид Тофик оглу Османов.

Он работает в ЦБА с 2005 года, а с 2013 года являлся директором департамента информационных технологий.

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