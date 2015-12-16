​В бюджете Азербайджана образовался дефицит в 51,2 млн. манатов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 13 874,1 млн. манатов, расходы - 13 925,3 млн. манатов, в бюджете образовался дефицит в 51,2 млн. манатов или до 0,1% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 19,1% поступлений приходится на налог на добавленную стоимость, 13,9% - на прибыль юридических лиц, 6,4% - на доходы физических лиц, 3,9% - на акцизы, 7,2% - прочие налоги, 49,5% поступлений обеспечено за счет неналоговых доходов.

На финансирование развития и регулирования экономики направлено 39,0%, социальную защиту и обеспечение - 11,5%, образование - 8,0%, сферу здравоохранения - 3,7%, прочих сфер - 37,8% бюджетных средств.