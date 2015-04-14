В бюджете Азербайджана образовался дефицит в 251 млн. манатов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 3 938,8 млн. манатов, расходы - 4 198,8 млн. манатов, в бюджете образовался дефицит в 251 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в первом квартале текущего года доходы госбюджета превысили прогноз на 1%. Министерство налогов выполнило прогноз на 102,6%, обеспечив выплату в госбюджет 1 594,8 млн. манатов. Из них 69,5%, или же 1 051,6 млн. манатов приходятся на долю поступлений из ненефтяного сектора, что на 4,6% больше аналогичного периода 2014 года.

Государственный таможенный комитет выполнил прогноз на 100,5%, обеспечив выплату в госбюджет 341,9 млн. манатов, что на 3,5%, или же на 11,5 млн. манатов больше аналогичного периода 2014 года.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 48,6 млн. манатов.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 1 941,7 млн. манатов.

За отчетный период прогноз по расходной части бюджета выполнен на 89,9%, или же 4189,8 млн. манатов.

Согласно экономической классификации расходов, за три месяца текущего года 33%, или же 1 380,6 млн. манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 8,5%, или же 108,7 млн. манатов больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно функциональной классификации расходов, по сравнению с первым кварталом прошлого года расходы на оборону выросли на 24,2% (96,5 млн. манатов), расходы, связанные с экономической деятельностью, - на 13,0% (7,7 млн. манатов), на здравоохранение - на 7,0% (7,8 млн. манатов), на социальную защиту и социальное обеспечение - на 0,7% (3,6 млн. манатов).

За первые три месяца из расходов на государственные капиталовложения на строительство и реконструкцию объектов науки, образования, здравоохранения, социальных, культурных, спортивных и других объектов социально-культурного и бытового назначения было направлено 507,7 млн. манатов, на строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энергетики, водоснабжения и газоснабжения, транспорта, коммунального хозяйства, мелиорации и других сфер - 911,6 млн. манатов.

За анализируемый период в госбюджете образовался дефицит в 251,0 млн. манатов, который был покрыт за счет остатков единого казначейского счета госбюджета на 1 января 2015 года и доходов от приватизации.

За три месяца текущего года доходы сводного бюджета составили 4367,2 млн. манатов, расходы - 4967,2 млн. манатов.