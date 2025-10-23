Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 09:19
    Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США

    Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном снизились на новостях о возможных ограничительных мерах во внешней торговле со стороны Китая и США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизилась на 0,66%, до 3 888,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2 431,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 25 731 пунктов.

    Южнокорейский KOSPI опустился на 1,15%, до 3 839,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,02%, до 9 031,8 пункта, японский Nikkei 225 упал на 1,54%, до 48 549,5 пункта.

    Азиатские рынки обратили внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента в среду журналистам о том, что Соединенные Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, Китай ввел экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.

    биржа Япония Китай США

    Последние новости

    10:07

    Аккредитованные при НАТО иностранные послы посетят Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:05

    Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше

    Карабах
    10:00

    Международные путешественники прибыли в Шушу

    Карабах
    09:57

    В Ясамальском районе не будет газа

    Энергетика
    09:54
    Видео

    МВД призвало водителей не играть со скоростью: "Радар - это ремень безопасности, сохраняющий жизни"

    Происшествия
    09:43

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $63

    Энергетика
    09:41

    В Челябинске число погибших из-за взрыва на предприятии возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    09:32

    Цена нефти марки Brent превысила $65

    Энергетика
    09:30

    В Баку в автомобиле произошел взрыв, есть пострадавший

    Происшествия
    Лента новостей