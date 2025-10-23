Биржи АТР снижаются на новостях по Китаю и США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром в основном снизились на новостях о возможных ограничительных мерах во внешней торговле со стороны Китая и США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизилась на 0,66%, до 3 888,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2 431,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,2%, до 25 731 пунктов.

Южнокорейский KOSPI опустился на 1,15%, до 3 839,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,02%, до 9 031,8 пункта, японский Nikkei 225 упал на 1,54%, до 48 549,5 пункта.

Азиатские рынки обратили внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента в среду журналистам о том, что Соединенные Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, Китай ввел экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.