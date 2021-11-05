Доходы ГНФАР увеличатся на 32,4%

В следующем году доходы Государственного нефтяного фонда увеличатся на 32,4% - до 10 589,7 млн манатов, а расходы сократятся на 4,4% - до 12 755,7 млн манатов по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года.

В следующем году доходы Государственного нефтяного фонда увеличатся на 32,4% - до 10 589,7 млн манатов, а расходы сократятся на 4,4% - до 12 755,7 млн манатов по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О сводном бюджете на 2022 год”.

Согласно документу, в бюджете фонда появится дефицит в размере 2 166 млн манатов.

В 2022 году трансферт из госбюджета ГНФАР составит 12 710 млн манатов, фонд направит 27,8 млн манатов на "Государственную программу повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" и 17,9 млн манатов на "Государственную программу обучения граждан в зарубежных высших учебных заведениях".