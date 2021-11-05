О нас
Report Georgia
Аудио новости

Доходы ГНФАР увеличатся на 32,4%

Доходы ГНФАР увеличатся на 32,4% В следующем году доходы Государственного нефтяного фонда увеличатся на 32,4% - до 10 589,7 млн манатов, а расходы сократятся на 4,4% - до 12 755,7 млн манатов по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года.
Финансы
5 ноября 2021 г. 15:08
Доходы ГНФАР увеличатся на 32,4%

В следующем году доходы Государственного нефтяного фонда увеличатся на 32,4% - до 10 589,7 млн манатов, а расходы сократятся на 4,4% - до 12 755,7 млн манатов по сравнению с утвержденным прогнозом текущего года.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О сводном бюджете на 2022 год”.

Согласно документу, в бюджете фонда появится дефицит в размере 2 166 млн манатов.

В 2022 году трансферт из госбюджета ГНФАР составит 12 710 млн манатов, фонд направит 27,8 млн манатов на "Государственную программу повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" и 17,9 млн манатов на "Государственную программу обучения граждан в зарубежных высших учебных заведениях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn il ARDNF-in büdcəsində 2 milyard manatdan çox kəsir yaranacaq

Самое важное

Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
5 ноября 2021 г. 13:45
Теймур Мусаев: В Азербайджане 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19
Теймур Мусаев: В Азербайджане 50 тысяч коек для пациентов с COVID-19
5 ноября 2021 г. 12:49
Скончался бывший глава Азерхалча
Скончался бывший глава "Азерхалча"
5 ноября 2021 г. 09:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
5 ноября 2021 г. 00:32
Карабах в еврокубках добился исторического успеха
"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха
5 ноября 2021 г. 00:24
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi