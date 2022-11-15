В Британии хотят ограничить премиальные выплаты банкирам из-за инфляции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал руководителей банков ограничить повышение премиальных выплат сотрудников для борьбы с инфляцией.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал руководителей банков ограничить повышение премиальных выплат сотрудников для борьбы с инфляцией.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ITV в Индонезии в рамках саммита G20.

"Конечно, я бы сказал всем руководителям (банков) принять ограничение выплат в такое время, как сейчас, и убедился бы, что они также заботятся о своих сотрудниках", - сказал премьер.

Годовые премии сотрудников банка City достигли в среднем 20 тыс. фунтов стерлингов, что на 5 тыс. фунтов больше, чем в прошлом году. Сунак заявил, что повышение выплат может привести к спирали заработной платы и цен, что наиболее сильно скажется на людях с наименьшими доходами. Однако премьер-министр ушел от ответа на вопрос о возможном официальном возвращении ограничения размера премий для банкиров.

В сентябре тогдашний министр финансов Британии Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, в рамках которого предполагалась отмена ограничения премиальных выплат банкирам, которые ранее не могли превышать две годовые зарплаты.