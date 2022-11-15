О нас

В Британии хотят ограничить премиальные выплаты банкирам из-за инфляции

В Британии хотят ограничить премиальные выплаты банкирам из-за инфляции Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал руководителей банков ограничить повышение премиальных выплат сотрудников для борьбы с инфляцией.
Финансы
15 ноября 2022 г. 17:58
В Британии хотят ограничить премиальные выплаты банкирам из-за инфляции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал руководителей банков ограничить повышение премиальных выплат сотрудников для борьбы с инфляцией.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу ITV в Индонезии в рамках саммита G20.

"Конечно, я бы сказал всем руководителям (банков) принять ограничение выплат в такое время, как сейчас, и убедился бы, что они также заботятся о своих сотрудниках", - сказал премьер.

Годовые премии сотрудников банка City достигли в среднем 20 тыс. фунтов стерлингов, что на 5 тыс. фунтов больше, чем в прошлом году. Сунак заявил, что повышение выплат может привести к спирали заработной платы и цен, что наиболее сильно скажется на людях с наименьшими доходами. Однако премьер-министр ушел от ответа на вопрос о возможном официальном возвращении ограничения размера премий для банкиров.

В сентябре тогдашний министр финансов Британии Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, в рамках которого предполагалась отмена ограничения премиальных выплат банкирам, которые ранее не могли превышать две годовые зарплаты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi