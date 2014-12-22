В ближайшие 4 года АБР выделит Азербайджану 750 млн. долларов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "2014 год был для Азиатского банка развития (АБР) довольно плодотворным. В будущем году планируется проведение обширного мероприятия банка".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил руководитель бакинского офиса АБР Олли Норожоно (Olly Norojono).

По его словам, в 2014 году группа азербайджанских журналистов побывала в центральном офисе АБР в Маниле (Филиппины).

"В 2014-2018 гг. АБР выделит на городские услуги, транспортную и энергетическую сферы Азербайджана 752 млн. долларов. Доля Азербайджана в акциях АБР составляет 0,445%, однако при голосовании этот показатель равен 0,7%".

Руководитель представительством отметил, что в глобальном масштабе АБР выполнит свои программы в четырех сферах: "Мы отдадим предпочтение инклюзивному экономическому развитию, в особенности инфраструктурным проектам".

"В центре внимания, в особенности, будут развитые территории. Мы также намерены обеспечить устойчивость инфраструктурных проектов. Одна из предстоящих работ также заключается в налаживании связей со странами со средней прибылью. Кроме того, будет увеличено внимание и к частному сектору. Так, в 2020 году 50% ежегодных операций и 25% нефинансовых операций АБР будут относиться к частному сектору", - добавил О.Норожоно.

Затем выступили журналисты, побывавшие в Маниле. Они коснулись проделанной во время поездки работы, поделились впечатлениями от встреч с руководством структуры и встреч, прошедших в главном офисе АБР.

Напомним, что 48-ое ежегодное заседание АБР пройдет в мае 2015 года в Баку.