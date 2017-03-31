В БФБ дан старт автоматизации бизнес-процессов

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) начата автоматизация бизнес-процессов и организация системы электронного документооборота в целях усовершенствования управления рисками и системы внутреннего контроля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Поэтапная автоматизация охватит управление проектами, организацию системы электронного документооборота, отчетности, эффективного управления внутренними ресурсами и бизнес-процессами, систему внутреннего контроля.