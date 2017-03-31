 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В БФБ дан старт автоматизации бизнес-процессов

    Автоматизация будет происходить поэтапно© Report

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) начата автоматизация бизнес-процессов и организация системы электронного документооборота в целях усовершенствования управления рисками и системы внутреннего контроля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

    Поэтапная автоматизация охватит управление проектами, организацию системы электронного документооборота, отчетности, эффективного управления внутренними ресурсами и бизнес-процессами, систему внутреннего контроля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi