В Берлине произошла массовая драка между азербайджанцами и чеченцами

В столице Германии Берлине произошла массовая драка между азербайджанцами и чеченцами.

Как сообщает европейское бюро Report, конфликт, начавшийся в ресторане Brasil на центральной улице Курфюрстендамм (Кудам), перешел в драку, но уже на окраине города.

В результате драки пострадали 6 или 7 человек, четверо из которых - азербайджанцы. Для того чтобы избежать преследования полиции, пострадавших вывезли из Германии.

Сообщается также, что массовая драка произошла на почве спора, связанного с бизнесом.