В Беларуси запущен обмен криптовалюты

На сегодняшний день осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро могут граждане Беларуси и РФ

Крупнейший банк Беларуси "Беларусбанк" (доля государства — 99,95%) и компания ООО «Уайт Берд» предоставили возможность покупать и продавать криптовалюты с использованием платежных карт Visa.

Как передает Report, об этом сообщает banki.ru со ссылкой на сообщение кредитной организации.

В банке отметили, что программа по цифровой трансформации финансового учреждения была анонсирована еще несколько лет, при этом частью этой программы стало стратегическое партнерство в реализации сервиса по обмену криптовалют.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В перспективе планируется расширить список стран.

Кроме этого, в планах расширение перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.