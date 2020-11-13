О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Беларуси запущен обмен криптовалюты

В Беларуси запущен обмен криптовалюты На сегодняшний день осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро могут граждане Беларуси и РФ
Финансы
13 ноября 2020 г. 17:53
В Беларуси запущен обмен криптовалюты

Крупнейший банк Беларуси "Беларусбанк" (доля государства — 99,95%) и компания ООО «Уайт Берд» предоставили возможность покупать и продавать криптовалюты с использованием платежных карт Visa.

Как передает Report, об этом сообщает banki.ru со ссылкой на сообщение кредитной организации.

В банке отметили, что программа по цифровой трансформации финансового учреждения была анонсирована еще несколько лет, при этом частью этой программы стало стратегическое партнерство в реализации сервиса по обмену криптовалют.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день осуществлять обмен криптовалют на белорусские и российские рубли, доллары США, евро могут граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. В перспективе планируется расширить список стран.

Кроме этого, в планах расширение перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

ЕБРР обновил экономический прогноз по Азербайджану
ЕБРР обновил экономический прогноз по Азербайджану
13 ноября 2020 г. 17:56
Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился
Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился
13 ноября 2020 г. 17:46
Экономика Азербайджана сократилась на 3,8%
Экономика Азербайджана сократилась на 3,8%
13 ноября 2020 г. 15:48
Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США
Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США
13 ноября 2020 г. 13:41
Среднемесячная зарплата в Азербайджане упала до 707 манатов
Среднемесячная зарплата в Азербайджане упала до 707 манатов
13 ноября 2020 г. 13:31
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2%
13 ноября 2020 г. 12:23
Дефицит госбюджета США в первый месяц фингода вырос вдвое
Дефицит госбюджета США в первый месяц фингода вырос вдвое
13 ноября 2020 г. 11:41
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2020)
13 ноября 2020 г. 10:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2020)
13 ноября 2020 г. 10:07
Фондовые торги в США завершились снижением индексов
Фондовые торги в США завершились снижением индексов
13 ноября 2020 г. 04:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi