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Банки Беларуси тестируют расчеты в нацвалютах с Азербайджаном и Узбекистаном

Банки Беларуси тестируют расчеты в нацвалютах с Азербайджаном и Узбекистаном Ряд белорусских банков в порядке эксперимента проводит расчеты в азербайджанских манатах и узбекистанских сумах.
Финансы
9 апреля 2024 г. 17:00
Банки Беларуси тестируют расчеты в нацвалютах с Азербайджаном и Узбекистаном

Ряд белорусских банков в порядке эксперимента проводит расчеты в азербайджанских манатах и узбекистанских сумах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый.

"У нас есть определенные сложности во взаиморасчетах с дружественными странами не в российском рубле. Допустим, Узбекистан и Азербайджан. Некоторые наши банки уже пошли навстречу и дали возможность экспериментально рассчитываться в национальных валютах, будь то манат или узбекский сум", - сказал он на пресс-конференции.

Ф.Гулый отметил, что "этот процесс только-только начинается".

"Это может нас приблизить к мечте десятилетней давности - расчет в национальных валютах, уход полностью от доллара с дружественными странами внутри СНГ", - добавил он.

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Версия на английском языке Banks of Belarus testing settlements in national currencies with Azerbaijan and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Belarus bankları Azərbaycan və Özbəkistanla milli valyutalarda ödənişləri sınaqdan keçirir

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