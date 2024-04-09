Банки Беларуси тестируют расчеты в нацвалютах с Азербайджаном и Узбекистаном

Ряд белорусских банков в порядке эксперимента проводит расчеты в азербайджанских манатах и узбекистанских сумах.

Ряд белорусских банков в порядке эксперимента проводит расчеты в азербайджанских манатах и узбекистанских сумах.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый.

"У нас есть определенные сложности во взаиморасчетах с дружественными странами не в российском рубле. Допустим, Узбекистан и Азербайджан. Некоторые наши банки уже пошли навстречу и дали возможность экспериментально рассчитываться в национальных валютах, будь то манат или узбекский сум", - сказал он на пресс-конференции.

Ф.Гулый отметил, что "этот процесс только-только начинается".

"Это может нас приблизить к мечте десятилетней давности - расчет в национальных валютах, уход полностью от доллара с дружественными странами внутри СНГ", - добавил он.