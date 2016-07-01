В Беларуси началась деноминация рубля

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ С 1 июля белорусский рубль деноминирован в 10 тыс. раз, в обращение вводятся новые банкноты "без четырех нулей".

Как сообщает Report, cтарые банкноты останутся в обращении до конца 2016 года, после этого их еще в течение двух лет можно будет обменять на новые в любых отделениях банков.

Для новых белорусских рублей предусмотрено семь номиналов банкнот - 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей.

Кроме этого, фактически впервые в современной истории Белоруссии вновь поступают в оборот монеты - номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

По официальному курсу на 1 июля 1 новый белорусский рубль стоит около 50 американских центов.

Нынешняя деноминация белорусского рубля уже третья с момента объявления Беларусией независимости в 1991 году. В 1994 году рубль был деноминирован в 10 раз, в 2000 году - в 1000 раз.