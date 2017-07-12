В банковском секторе Азербайджана 913 человек лишились работы

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Число банковских работников на 1 июня составило 16 034 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, персонал банковского сектора сократился на 913 человек или 5,4% в сравнении с началом года.

Число банковских филиалов сократилось на 9 единиц и составило 560, банковских отделений увеличилось на 10 единиц - до 141. За отчетный период количество банкоматов увеличилось на 15 единиц – до 2 476.