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    В банковском секторе Азербайджана 913 человек лишились работы

    Банки закрыли филиалы, открыли отделения

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Число банковских работников на 1 июня составило 16 034 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, персонал банковского сектора сократился на 913 человек или 5,4% в сравнении с началом года.

    Число банковских филиалов сократилось на 9 единиц и составило 560, банковских отделений увеличилось на 10 единиц - до 141. За отчетный период количество банкоматов увеличилось на 15 единиц – до 2 476.

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