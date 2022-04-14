В Bank Respublika распределят прибыль

30 мая в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Bank Respublika.

30 мая в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Bank Respublika.

Как сообщает Report, встреча пройдет в головном офисе банка по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Хагани, 21.

В повестку дня заседания входит обсуждение результатов аудиторской проверки банка за прошедший год, распределение прибыли.

Bank Respublika был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 73,461 млн манатов. 51,15% акций банка принадлежат Натигу Гулиеву (член Наблюдательного совета), 16,6% - германской корпорации DEG, 15,06%-Эльчину Гулиеву (член Наблюдательного совета), 7,41% - Намику Гулиеву, 5,45% - Шакиру Рагимову (председатель Наблюдательного совета), 4,25% - германской компании Sparkassen International Development Trust, 0,08% принадлежат физическим и юридическим лицам, имена которых не разглашаются.