О нас
Аудио новости

В Bank Respublika распределят прибыль

В Bank Respublika распределят прибыль 30 мая в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Bank Respublika.
Финансы
14 апреля 2022 г. 09:52
В Bank Respublika распределят прибыль

30 мая в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Bank Respublika.

Как сообщает Report, встреча пройдет в головном офисе банка по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Хагани, 21.

В повестку дня заседания входит обсуждение результатов аудиторской проверки банка за прошедший год, распределение прибыли.

Bank Respublika был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 73,461 млн манатов. 51,15% акций банка принадлежат Натигу Гулиеву (член Наблюдательного совета), 16,6% - германской корпорации DEG, 15,06%-Эльчину Гулиеву (член Наблюдательного совета), 7,41% - Намику Гулиеву, 5,45% - Шакиру Рагимову (председатель Наблюдательного совета), 4,25% - германской компании Sparkassen International Development Trust, 0,08% принадлежат физическим и юридическим лицам, имена которых не разглашаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Bank Respublika”nın mənfəəti bölüşdürüləcək

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
Эльман Рустамов покидает пост главы Центробанка
11 апреля 2022 г. 15:14
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi