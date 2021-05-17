В Bank of Baku сменился председатель правления

35% акций банка принадлежит NAB Holding

Председатель Правления ОАО Bank of Baku Эльдар Гамидов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство банком было возложено на Филиза Юнис Амра Али оглу.

Ранее он был членом Наблюдательного совета Bank of Baku, работал в турецком Nab Holding, который является основным акционером банка.

Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Его уставный капитал составляет 52,87 млн манатов. 35% акций банка принадлежит NAB Holding, 31,1% - Исмаилову Хикмету Абузер оглу (100% акционер ОАО Azigorta, 99,6% - ОАО AFB Bank), 28,9% - ООО "Нефтяная компания Azpetrol", 5% - Исаеву Эльчину Гамид оглу (председатель Наблюдательного совета).