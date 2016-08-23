В Bank BTB создан новый департамент

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В ОАО Bank BTB создан департамент развития бизнеса.

Об этом сообщили Report в банке.

По информации, новый департамент сформирован в рамках новой стратегии развития банка на 2016-2019 гг. Информации о назначении на должность руководителя новой структуры пока нет.

Напомним, что Bank BTB основан в 2010 году. Его уставный капитал равен 46,4 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 46 400 акций с номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Акции принадлежат трем физическим лицам.