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    В Bank BTB создан новый департамент

    Назначения на новую должность пока нет

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В ОАО Bank BTB создан департамент развития бизнеса.

    Об этом сообщили Report в банке.

    По информации, новый департамент сформирован в рамках новой стратегии развития банка на 2016-2019 гг. Информации о назначении на должность руководителя новой структуры пока нет.

    Напомним, что Bank BTB основан в 2010 году. Его уставный капитал равен 46,4 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 46 400 акций с номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая. Акции принадлежат трем физическим лицам. 

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