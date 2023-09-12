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В балансе текущих операций Азербайджана образовался профицит

В балансе текущих операций Азербайджана образовался профицит В январе-июне текущего года на балансе текущих операций (БТО) Азербайджана образовался профицит в размере 5 млрд 154,6 млн долларов США.
Финансы
12 сентября 2023 г. 13:56
В балансе текущих операций Азербайджана образовался профицит

В январе-июне текущего года на балансе текущих операций (БТО) Азербайджана образовался профицит в размере 5 млрд 154,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, это в 2 раза, или на 50,1% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Этот показатель сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 7 млрд 488,9 млн долларов США (на 42,5% меньше), дефицита в балансе услуг в размере 1 млрд 113,8 млн долларов США (на 16,4% меньше), дефицита в балансе первичной выручки в размере 1 млрд 817,6 млн долларов США (на 31,5% меньше) и профицита в балансе вторичной выручки в размере 597,1 млн долларов США (в 2,2 раза меньше).

"Профицит по ВВП за I полугодие этого года составил 14,5% от стоимости валового внутреннего продукта (ВВП). Профицит БТО по нефтегазовому сектору снизился на 34,5% к соответствующему периоду прошлого года и достиг 8,2 млрд долларов США, а дефицит БТО по ненефтяному сектору увеличился на 37,8% и достиг 3,1 млрд долларов США", - заявили в ЦБА.

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Версия на английском языке Surplus of Azerbaijan's current account balance exceeds $5B
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansında profisit yaranıb

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