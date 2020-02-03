​В Баку зафиксирована инфляция в 2,8%

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Баку в 2019 году выросли на 2,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 3%, непродовольственные товары - на 1,6%, тарифы на услуги - 3,4%.

В декабре цены на потребительские товары и тарифы на услуги в столице увеличились на 0,4%. Продовольственные товары, напитки и табачные изделия в отчетном месяце подорожали на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,2%, тарифы на услуги - 0,1%.