​В Баку вырос курс купли-продажи наличного доллара

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report провела очередной мониторинг курса купли-продажи наличной валюты в пунктах обмена валют, расположенных в центральной части Баку.

По информации из обменных пунктов, сегодня до первой половины дня, также как и 22 декабря, отмечался баланс покупателей и продавцов валюты: "Самый хороший курс покупки составил 1,5650 AZN/USD, самый хороший курс продажи - 1,5750 AZN/USD".

Отметим, что это на 0,005 манатов или 0,3% выше самого хорошего курса купли-продажи за 22 декабря. Работники обменных пунктов связывают это с ростом официального курса Центробанка.

Следует отметить, что, несмотря на девальвацию, Центробанк Азербайджана вчера осуществил интервенцию на организованном межбанковском валютном рынке в объеме 33 млн. долларов.