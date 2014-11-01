В Баку состоится VII Международная банковская конференция стран СНГ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ VII Бакинская Международная банковская конференции стран-участников СНГ пройдет 13-16 ноября. Как сообщает Report, в ходе конференции, организованной Финансово-банковским советом СНГ и Международным банком Азербайджана при поддержке Исполнительного комитета СНГ, участники обсудят вопросы развития стратегического сотрудничества между странами СНГ, развития финансово-банковских систем СНГ, проблем и перспектив реструктуризации национальных финансовых рынков, а также вопросы развития исламского финансирования в странах организации, биржевых структур и лизинга, тенденции развития международного рынка денежных переводов.

В работе предстоящей конференции планируется участие представителей правительств и министерств стран-членов СНГ, международных институтов развития, а также руководителей национальных и крупнейших банков стран Содружества, Европы и Азии.