​В Баку состоится презентация информационной платформы Cbonds

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В Баку 6 апреля состоится презентация информационной платформы Cbonds. Как сообщает Report, основатель и генеральный директор Cbonds Сергей Лялин расскажет о возможностях и преимуществах информационной платформы Cbonds. В презентации будут даны подробные инструкции как эффективно работать с сайтом, а также будет наглядно продемонстрирована работа всех основных сервисов.

Отметим, что Cbonds – крупнейший в России и СНГ поставщик информации по долговым рынкам. В течение 14 лет постоянного развития он стал важнейшим источником данных для профессионалов рынка облигаций. В настоящее время Cbonds покрывает локальные рынки облигаций в России, Украине, Казахстане, Азербайджане и других странах СНГ, Восточной Европе, Турции, еврооблигации развивающихся и развитых стран, американские корпоративные облигации, внутренние государственные облигации развитых и крупных развивающихся стран.

База данных Cbonds включает в себя подробную информацию по каждой облигации, в том числе, проспекты эмиссии, биржевые и внебиржевые котировки, поток платежей по каждой облигации и многое другое. Аналитические возможности сайта Cbonds включают облигационный калькулятор, возможности по графическому сравнению эмиссий, сервис по ведению портфеля и др.

Подписчиками сайта Cbonds является свыше 500 финансовых институтов из России, Украины, стран СНГ, США, Великобритании, Италии и др. стран. География подписчиков насчитывает более 30 стран.