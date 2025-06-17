В Баку состоится очередной саммит Fintex

11:05

В Баку 24-25 июня пройдет очередная выставка финансов и технологии Fintex Summit.

Как сообщает Report со ссылкой на общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА), организаторами мероприятия выступают АБАи Центральный банк Азербайджана при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. Выставкасостоится при глобальном партнерстве международной карточной организации Visa.

В рамках саммита запланированы дискуссии высокого уровня на семи тематических панелях. Основное внимание будет уделено применению финансовых технологий, экосистемам цифровых платежей, использованию искусственного интеллекта в банковской сфере, открытому банкингу, проблемам кибербезопасности и т.д.

В мероприятии примут участие около 300 международных и региональных организаций, включая организации из США, Евросоюза, СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего ожидается участие более 1 500 делегатов. Около 50 местных и международных спикеров поделятся тенденциями и передовым опытом в области финансовых технологий.